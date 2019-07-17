На мандат депутата Госдумы от Орловской области претендуют шесть человек

Ректор Орловского государственного университета имени Тургенева Ольга Пилипенко представила документы для регистрации на довыборы в Госдуму по орловскому одномандатному округу. Об этом сообщили в избиркоме. Госпожа Пилипенко идет в нижнюю палату российского парламента от «Единой России».

Ранее документы на регистрацию представили выдвиженец от ЛДПР Роман Неверов и коммунисты — от КПРФ в Госдуму намерен избраться Иван Дынкович, а от «Коммунистов России» Михаил Орлов. Кроме того, об участии в довыборах избирком уведомили представитель партии «Яблоко» Валерий Чудо и активистка Марина Прокофьева. Напомним, мандат депутата Госдумы от Орловской области стал вакантным в апреле после смерти Николая Ковалева. Довыборы пройдут 8 сентября.

О том, как у бывших сенаторов и депутатов Госдумы от Орловской области забирали кабинеты в здании обладминистрации, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Совет да любовь».

Александр Прытков