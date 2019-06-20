Орловская активистка попробует принять участие в выборах депутата Госдумы

Гражданская активистка, пенсионер Марина Прокофьева 19 июня уведомила избирательную комиссию Орловщины о самовыдвижении в качестве кандидата в депутаты Госдумы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №145. Как уточнили в облизбиркоме, госпожа Прокофьева приобрела статус выдвинутого кандидата. Срок для предоставления в комиссию всех необходимых документов для самовыдвиженцев истекает 12 июля, а для кандидатов от политических партий – 23 июля. Без сбора подписей кандидатов в депутаты Госдумы от региона могут выдвигать 13 партий: «Единая Россия» (ее кандидатом, напомним, станет ректор Орловского госуниверситета им. И. С. Тургенева Ольга Пилипенко, победившая в праймериз), КПРФ (президиум выдвинул депутата горсовета Орла Ивана Дынковича), ЛДПР, «Справедливая Россия», «Патриоты России», «Коммунисты России», «Яблоко», «Родина», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Партия роста», «Зеленые», «Партия пенсионеров России» и «Коммунистическая партия социальной справедливости». Остальным кандидатам необходимо предоставить в избирком 19,467 тыс. подписей избирателей. Довыборы депутата Госдумы назначены на 8 сентября. Мандат парламентария оказался вакантным в начале апреля после смерти экс-руководителя ФСБ Николая Ковалева.

О том, как у бывших сенаторов и депутатов Госдумы от Орловщины забирали кабинеты в здании обладминистрации, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Совет да любовь».

Андрей Цветков