Диагностические карты выведут «из тени» штрафами

Накануне Госдума приняла в третьем чтении законопроект о новых штрафах для водителей, которые ездят с поддельной диагностической картой без техосмотра. Им придется заплатить 2 тыс. руб. Штрафы теперь грозят и специалистам, которые выдают документ и вносят данные в систему техосмотра, — до 10 тыс. руб., а за повторное нарушение — 500 тыс. либо отстранение от работы. Наказание предусмотрено и для самих компаний. Это должно решить проблему так называемых «серых» диагностических карт, которые выдают без визита на станции техосмотра. Как все будет работать на самом деле? Подробности — у Владислава Викторова.

Правительство уже давно озабочено проблемой аварийности из-за технической неисправности автомобилей. И хотя в 2018 году количество таких ДТП сократилось до почти 4,5 тыс. против 6 тыс., цифры все равно тревожные. Вместо планового техосмотра автомобилисты частенько упрощают себе жизнь, покупая диагностические карты без визита на специальные станции. Новые штрафы должны заставить всех участников отказаться от этой практики. А проследить за проделанной работой можно с помощью единой базы, говорит исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев: «Самое главное — это запись в информационной системе. В нее могут быть внесены другие данные по автомобилю. Такая практика бывает, например, по полисам ОСАГО, когда вносят недостоверные сведения. В этом случае запись будет свидетельствовать о том, что данный автомобиль не прошел технический осмотр».

Но у хорошей иномарки через три года эксплуатации колеса, скорее всего, не отвалятся и тормоза не откажут. Их владельцы предпочитают обращаться в компании, которые сделают диагностическую карту без осмотра. Как выяснил «Ъ FM», по фото и за 15 минут:

— Фотографию отправляете, марку шин, пробег. Дистанционно вам в течение 15 мин оформляем, скидываем в WhatsApp, на почту. 1,5 тыс. стоит услуга. У нас официальная карта, можете в базе проверить. — То есть машину привозить не надо? — Нет, не надо.

И хотя в компаниях говорят, что передают данные в единую базу, все равно может возникнуть проблема при оформлении электронного полиса ОСАГО. Страховая может не увидеть сведения о техосмотре автомобиля, причем даже если вы честно прошли диагностику. Но это уже связано с техническими проблемами в базе самих страховщиков, которая давно вызывает вопросы у экспертов. Что касается новых штрафов, то вряд ли из-за этого компании перестанут выдавать диагностические карты без осмотра, разве что минимальный ценник вырастет, считает вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко: «Если запретят выдавать диагностические карты на территории брокеров, страховой компании, и человек будет покупать старховку на месте проведения техосмотра, тогда это имеет смысл. А сейчас, пожалуйста, фотографии прислали, вас в базу внесли.

Любая проверка покажет, что ваш автомобиль прошел техосмотр. Сейчас карту продают по 350-500 руб., но будут по 500-700».

Кстати, диагностические карты без осмотра предлагают купить и сами страховые компании. Кто тогда будет следить за ними? В теории, Центробанк, объясняет сопредседатель Центра развития инициатив страхового рынка Александр Коваль. Но сами компании вряд ли станут рассказывать о таких случаях регулятору, как, впрочем, и их клиенты. «Компании предпочтут сор из избы не выносить. Может быть, одного сотрудника уволят, а кто-то другой останется. Здесь должен говорить свое слово Центральный банк. Поступило заявление, выдали предписание, дальше пошли санкции вплоть до отзыва лицензии. Если уж совсем глубоко копать, то это на самом деле бред. Ни в одной стране мира Центральный банк не контролирует обязанность по прохождению техосмотра», — заявил Коваль.

На фоне всего этого эксперты припоминают времена, когда техосмотром автомобилей заведовала ГИБДД. Конечно, с инспекторами тоже можно было договориться, но, правда, только после беглого осмотра. Любопытно, что новые штрафы за фиктивный ТО могут и не пригодиться, если власти откажутся от обязательного техосмотра личного транспорта. А такой законопроект уже находится в Госдуме.

Авторы законопроекта об отмене обязательного техосмотра ссылаются на статистику МВД. Она гласит, что за первые девять месяцев прошлого года доля ДТП по причине технических неисправностей авта составила чуть меньше 4%.