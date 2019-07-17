Липецкие власти выплатят за гибель пчел до 6 млн рублей

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов распорядился поддержать пчеловодов, которые понесли ущерб из-за гибели насекомых. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в региональной администрации. «Средства на возмещение ущерба получат даже те пчеловоды, у которых нет санитарных паспортов на пасеку»,– подчеркнули чиновники. По их данным, на покупку одной пчелосемьи будет выделено от 3,2 до 3,5 тыс. руб. Как уточнили «Ъ-Черноземье» в администрации региона, всего в липецких личных подсобных хозяйствах 27,7 тыс. пчелосемей, а у 87 пчеловодов погибло 1,7 тыс. пчелосемей. Таким образом, компенсация может составить от 5,3 до 5,9 млн руб. Средства на компенсацию потратят из резервного фонда Игоря Артамонова. «Также помощь владельцам пасек окажут сельхозпредприятия, которые своевременно не предупредили пчеловодов об обработке полей химическим средствами. Такое решение ими было принято единогласно»,– добавили представители областной власти. Они отметили, что заместителям глав районов и ветеринарным службам муниципалитетов поручено контролировать работу сельскохозяйственных предприятий и заранее предупреждать пчеловодов о предстоящей обработке полей.

Подробнее о ситуации с гибелью ульев в макрорегионе, в материале “Ъ-Черноземье” «Пчелам ищут защиту».

Александр Прытков