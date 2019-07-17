Владимир Перельман, владелец ресторанного холдинга Perelman People: «Все беспокоятся о безопасности посетителей, потому что часто зонты и другие конструкции могут от сильных ветров улетать, поэтому инициатива правильная, и мы всегда слушаемся наших коллег из департамента. Конечно, настроения ходить в такую погоду по ресторанам ни у кого летом, мне кажется, нет. Выручка падает. Ребятам, я имею в виду весь персонал, хочется самим поработать на свежем воздухе. Как только солнышко появляется, все сразу бегут обратно за подушками, кладут их на кресла, открывают или закрывают зонты. А так как Москва стала очень переменчивой в плане погоды, иногда по 10 раз на дню происходят эти упражнения».

Роман Щука, управляющий ресторана «Бок»: «Безусловно, мы последовали рекомендациям. Но в такую погоду едва ли кто-то из посетителей садиться на летних верандах. Мы просто не сервировали столы. Естественно, подтянули маркизы, козырьки, чтобы ветром все это дело не разнесло. В целом там, где пешеходная зона большая, люди праздно гуляют, там, вероятнее всего, из-за погоды поток гостей уменьшается. В наш ресторан люди идут целенаправленно, поэтому мы, как правило, не ощущаем оттока посетителей».

Дмитрий Хашба, совладелец ресторанов «Ача-Чача»: «Мы, честно говоря, уведомлений еще не получали. Мы стараемся по погоде принять меры — это просто сбор определенных вещей, которые может унести ветром, и закрытие каких-то конструкций».