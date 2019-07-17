В ООО «Башкирэнерго» снизились потери электроэнергии

По итогам первого полугодия 2019 года потери электроэнергии в сетях ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК», входящего в группу компаний АФК «Система») составили 840 млн кВт.ч (7,4% от объема отпуска электрической энергии в сеть). Этот показатель на 140 млн кВт.ч меньше по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года.

Отпуск из сети за январь-июнь текущего года при снижении поступления в сеть на 0,9% составил 10 486 млн кВт.ч против 10 454 млн кВт.ч за тот же период 2018 года.

Снижения потерь удалось достичь благодаря активному внедрению автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ), своевременной модернизации энергообъектов и выявлению фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии.