Суд взыскал с экс-главы воронежского филиала «Почты России» 24 млн рублей

Старооскольский городской суд удовлетворил три иска «Почты России» о взыскании ущерба к бывшему руководителю воронежского филиала предприятия Юрию Бесхмельницыну на общую сумму 24,1 млн руб. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в суде. Первый иск на 1,4 млн руб. по эпизоду ремонта автобазы был удовлетворен еще 28 июня, второй на 302,6 тыс. руб. по эпизоду использования топливных карт – 3 июля, третий на 22,5 млн руб. по эпизодам договоров на уборку помещений – 16 июля. Напомним, Юрий Бесхемельницын был задержан весной 2016 года. В отставку он ушел в ноябре того же года, но свою вину не признавал. По версии следствия, с декабря 2012 по июнь 2016 года Юрий Бесхмельницын заправлял личные автомобили при помощи корпоративных топливных карт. Ущерб составил 302 тыс. руб. Еще два эпизода злоупотребления связаны с завышением цен по договорам уборки и ремонта помещений «Почты России». В первом случае силовики насчитали 21,4 млн руб. ущерба, во втором – 1,4 млн руб. В ноябре 2018 года Центральный райсуд Воронежа приговорил Юрия Бесхмельницина к 3,5 годам условно с испытательным сроком три года и штрафу в 24,1 млн руб., однако в феврале облсуд заменил условный срок на реальный, при этом отправив взыскание ущерба на новое рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. В Старооскольский горсуд дела были переданы по подсудности «по месту жительства ответчика».

О том, как в Белгороде отмечали День почты, в материале “Ъ-Черноземье” «Молодогвардейцы подменили митинг оппозиции».

Александр Прытков