Ford представил пикап-эмодзи

Компания Ford представила новую модель — пикап, созданный ко Всемирному дню эмодзи.

Согласно опубликованному на официальном канале американского автопроизводителя в YouTube ролику, Ford рассчитывает увидеть созданный ими пикап в новом наборе смайликов для смартфонов.

Глава американского автопроизводителя Джо Хайнрикс заявил, что на разработку новой модели их подвигли клиенты, которые были недовольны отсутствием среди эмодзи картинки пикапа.

Если организация Unicode Consortium одобрит включением эмодзи-пикапа в стандартные смайлики для смартфонов, то в 2020 году Ford адаптирует дизайн рисунка для всех мобильных платформ и сделает несколько вариантов рисованного автомобиля.