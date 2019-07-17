В Петербурге откроется клиника репродуктивной медицины за 900 млн рублей

На Петровском острове в Петербурге намерены открыть клинику репродукции и генетики Next Generation Clinic. Она разместится на территории элитного жилого комплекса Royal Park. Сумма сделки по продаже помещений для будущего медицинского центра составила почти 700 млн рублей. Здание приобрело ООО «В.К.Р.», владеющее сетью медучреждений Next Generation Clinic в Москве, Петербурге и Владивостоке.

Новый собственник инвестирует в проект еще около 200 млн руб., которые пойдут на отделку и оборудование клиники. Работы должны начаться в сентябре этого года. Открытие клиники репродуктивной медицины запланировано на май 2020 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что власти Петербурга выделят более 324 млн руб. на достройку новой поликлиники в Коломягах.