Российские банки получили более 1 трлн рублей прибыли за первое полугодие 2019 года

Российский банковский сектор в первом полугодии 2019 года получил более 1 трлн руб. прибыли, говорится в информационно-аналитическом материале Центробанка (.pdf). «Прибыль (нетто) банковского сектора за первое полугодие 2019 года составила 1005 млрд руб. против 634 млрд руб. в январе—июне 2018 года»,— сказано в документе.

Резервы на возможные потери (без учета корректировок) увеличились за аналогичный период на 590 млрд руб., до 8,12 трлн руб. (то есть на 7,8%).

В материале ЦБ отмечается, что сохраняется преобладание прибыльных кредитных организаций — около 79%. Убыток показали оставшиеся 21%. Всего насчитывается 464 кредитные организации на 1 июля 2019 года.

В июне сообщалось, что прибыль российских банков за пять месяцев увеличилась на 64,5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Рентабельность активов выросла с 1,5% до 1,9%.