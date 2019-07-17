Mercedes-Benz показал спортивный универсал AMG CLA 45 Shooting Brake

Mercedes-AMG CLA 45 S Shooting Brake. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG CLA 45 S Shooting Brake. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG CLA 45 S Shooting Brake. Фото: Mercedes-Benz

Автомобиль получил бензиновый 2-литровый турбомотор, который в обычном варианте модели выдает 390 л.с., а на версии S — 421 л.с. Двигатель, ставший самым мощным серийным 4-цилиндровым мотором для дорожных машин, сочетается с 8-ступенчатой роботизированной коробкой и полным приводом 4Matic+, который имеет заднеприводный дрифт-режим.

У Mercedes-AMG CLA 45 Shooting Brake переработано рулевое управление, установлена спортивная выхлопная система, усилены тормоза и кузов. Внешне новинка отличается агрессивным аэродинамическим обвесом и большими колесными дисками.

В салоне появились новые руль и сиденья, а также другие спортивные аксессуары. Отделка базовой версии отличается красным декором, S-модификация получила желтые акценты в интерьере.

Напомним, премьера базового Mercedes-Benz CLA Shooting Brake состоялась в марте 2019 года, а в июне показали Mercedes-AMG CLA 35 Shooting Brake.