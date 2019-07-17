Выксунский металлургический завод на 14% увеличил объем производства колес

В первом полугодии 2019 года АО «Выксунский металлургический завод» (ВМЗ, Нижегородская область, входит в АО «Объединенная металлургическая компания», ОМК) увеличил производство железнодорожных колес на 14% до 486 тыс. штук. Как сообщает пресс-служба компании, это связано с высоким спросом на продукцию.

ВМЗ поставляет колеса для нужд РЖД, Тихвинского вагоностроительного завода, Рузаевского химмашзавода, а также собственникам подвижного состава. Для увеличения объемов выпуска продукции на заводе увеличили производительность прессо-прокатной линии и оптимизировали рабочий процесс.

Предприятие рассчитывает произвести 950 тыс. железнодорожных колес по итогам 2019 года и 1 млн штук – по итогам 2020 года. Напомним, всего по итогу 2018 года ВМЗ увеличил объемы производства колес на четверть до 860 тыс. штук.

Подробнее о перспективах ВМЗ – в материале “Ъ-Приволжье” «ОМК доедет на колесах».

Анастасия Еремина