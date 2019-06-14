ОМК доедет на колесах

В 2018 году Выксунский металлургический завод ОМК на четверть снизил производство труб большого диаметра. Это связано с завершением комплектации «Северного потока-2» и «Турецкого потока». На фоне падения продаж трубной продукции в целом на 20% ВМЗ воспользовался ростом внутреннего спроса на колеса, на четверть увеличив их выпуск. ­Эксперты прогнозируют сохранение высокого спроса на железнодорожные колеса в течение ближайших двух лет.



Выксунский металлургический завод (ВМЗ, входит в АО «Объединенная металлургическая компания», ОМК) по итогам 2018 года на четверть, до 772 тыс. т, сократил производство труб большого диаметра (ТБД), следует из годового отчета. В целом выпуск всей трубной продукции ВМЗ в прошлом году сократился на 20% до 1,7 млн т. За год ОМК снизила долю на российском рынке ТБД на 9% до 22%, сохранив долю трубной продукции в целом на уровне 2017 года — 16%. По словам председателя совета директоров ОМК Натальи Ереминой, приведенных в годовом отчете, на загрузке трубного производства сказалось завершение комплектации магистральных трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». При этом показатели компании просели на фоне роста российского рынка труб большого диаметра на 24%, обеспеченного контрактами «Газпрома» для строительства газопровода СЕГ-3 и ремонтных нужд «Транснефти». «Также на фоне переноса реализации части трубопроводных проектов на более поздний срок в России продолжают расти мощности по производству ТБД. Комбинация этих факторов и привела к тому, что ОМК в 2018 году произвела на четверть меньше труб большого диаметра», — пояснили “Ъ-Приволжье” в ОМК.

В Фонде развития трубной промышленности (ФРТП) одним из рисков для российских предприятий видят переизбыток мощностей после обширных инвестиционных программ прежних лет. По данным ФРТП, при отгрузке в 2018 году 1,9 млн т труб большого диаметра на внутренний рынок и 730 тыс. т на экспорт профицит мощностей вырос на 11% и превысил 3 млн т. В 2019 году тенденция роста сохранится, ФРТП прогнозирует 3,6 млн т свободных мощностей при сокращении экспорта до 340 тыс. т ТБД и прежнем уровне внутреннего спроса. Точками роста для трубной промышленности в фонде называют увеличение экспорта, импортозамещение, борьбу с фальсификатом на российском трубном рынке, ограничение рынка восстановленных труб и расширение применения трубной продукции в металло­конструкциях.

Сокращение выпуска ТБД потянуло вниз и производство на ВМЗ широкого листа — на 17% до 550 тыс. т. По данным Росстата, в 2018 году производство проката в России в целом увеличилось на 1,9% до 61,6 млн т, металлургические предприятия выпустили 12 млн т труб разного сортамента с ростом на 1,7%. Непосредственно выпуск стальных бесшовных труб для нефте— и газопроводов сократился на 5,4% до 619 тыс. т.

Что касается производства железнодорожных колес, то по итогам 2018 года ВМЗ увеличил его объемы на четверть — до 860 тыс. штук. После нескольких лет невысокой загрузки колесопрокатного цеха ВМЗ выпуск колес непрерывно растет из-за увеличения грузооборота и вагонного парка перевозчиков. Однако главной причиной роста производства стало массовое использование в ­2014–2017 годах бывших в употреблении колес. «По истечении определенного срока использования такие колеса массово потребовали ремонта или замены. Возникли одновременно два пика: нормальные потребности в колесах и вынужденные потребности из-за короткого жизненного цикла бывших в употреблении колес», — пояснили в ОМК. По словам собеседника, ситуация подстегнула высокий спрос и увеличение выпуска продукции, а в ряде случаев резкое увеличение цены в два-три раза.

В конце мая сообщалось, что ОМК расторгла два долгосрочных контракта на поставки колес с потребителями, не согласившимися с ростом цен на продукцию компании. Как сообщили “Ъ-Приволжье” в ОМК, по долгосрочным контрактам сегодня реализуется 99% производимых ВМЗ колес по средней цене 50 тыс. руб. за штуку. «Рост производства обеспечил некоторые излишки, которые решено было реализовать на площадке Газпромбанка. Цена формировалась по запросу предложений от покупателей и обоснована их ажиотажным спросом. Стартовая стоимость продукции была рыночной в районе 50 тыс. руб., но покупатели довели среднюю цену сделки до 95 тыс. руб.», — сказал собеседник, подчеркнув, что по краткосрочным договорам ОМК продала лишь 1% всей продукции. Отказы от поставок в одно из вагоноремонтных депо и на вагоностроительный завод в компании объяснили их низкой платежной дисциплиной, подстегнувшей к ужесточению условий контрактов. В целом в ближайшие три года ОМК планирует увеличить выпуск колес до 950 тыс. штук в год.

«Высокий спрос на колеса, во-первых, обеспечат принятые ранее решения о запрете на использование подвижного состава с большим сроком службы. Во-вторых, дальнейшее развитие грузовых железнодорожных перевозок в стране и задача по их увеличению приведут к тому, что потребуется больше подвижного состава, что также обеспечит высокий спрос на колеса»,— рассуждает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. При этом продажа излишков по более высоким ценам может оказать давление на рынок и подтолкнуть вагоноремонтные заводы и производителей заключать долгосрочные контракты. «Для тех, кто закупает излишки, это может обернуться ухудшением финансового положения, так как им вряд ли удастся переложить высокую цену колес полностью на своих потребителей, часть придется взять на себя. Также есть риск того, что оживится серый рынок ремонта колес, увеличится использование восстановленных колес под видом новых», — полагает господин Баранов.

Роман Рыскаль