Воронежский центр современного искусства планирует работать онлайн

Один из соучредителей Воронежского центра современного искусства (ВЦСИ) Николай Алексеев рассказал «Ъ-Черноземье» о причинах отказа организации от помещения на проспекте Революции города и дальнейших планах. «Мы сделали все, что хотели в том виде, в котором центр существовал 10 лет. Чтобы делать сверх того, нужны дополнительные ресурсы, так как за все платим мы с Ваней Горшковым. Но наши личные ресурсы, к сожалению, ограничены,- сообщил господин Алексеев. - Помещение нам сдает в безвозмездную аренду техникум. Мы покрываем коммунальные расходы, плюс налоги и сборы».

По словам художника, все задачи, которые они с коллегами ставили перед собой, «с лихвой выполнили»: «Выставок прошло более 100. Возили художников в Ростов, Краснодар, Москву, Санкт-Петербург, Германию и Австрию. Лекций, кино-показов, круглых столов сделали больше тысячи и тоже не только в Воронеже». «Центр никуда не денется, у него просто не будет основной площадки,- уверен Николай Алексеев. - Будут большие выставки и упор на исследовательскую и издательскую деятельность. Так же останутся группы в соцсетях, где мы рассказываем о современной культуре в регионе и интересных явлениях в мире. И, конечно, появится время, которое можно будет уделить частным проектам».

Директор воронежской галереи современного искусства Х.Л.А.М. Алексей Горбунов также полагает, что с закрытием помещения не закрывается сам центр. «Закрытие помещения ВЦСИ связано сугубо с финансовой невозможность далее его содержать. Сам же центр трансформируется год от года: часть художников все же уезжает, часть большее внимание стали уделять личным проектам. Из своих десяти лет период деятельности центра в утраченном помещении составляет чуть больше шести. Возможна работа ВЦСИ на отдельных и случайных площадках, как это было вначале, но без того запала. Есть разные инициативы молодых художников»,– пояснил господин Горбунов. По его мнению, с точки зрения российского арт-сообщества утрата помещения ВЦСИ – «серьезное негативное событие для российского искусства, которое для Воронежа может оказаться незаметным», так как в городе пик «даже не интереса, а любопытства населения и СМИ» к современному искусству наблюдался в 2008–2010 годах. «Но подобное положение дел совершенно не означает, что в городе современное искусство будет остановлено, так как оно давно является брендом Воронежа, известность и слава воронежских звезд перешагнули рубежи страны, и, главное, наши художники активно работают»,– подчеркнул Алексей Горбунов.

Подробнее об отказе ВЦСИ от помещения в центре города в материале ’’Ъ-Черноземье’’ «Художники оказались на периферии».

Андрей Цветков, Александр Прытков