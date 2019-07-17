Власти Кубани профинансируют учебные семинары для небольших форм аграрных хозяйств

Во вторник, 16 июля, на сессии Законодательного собрания Краснодарского края депутаты в первом чтении рассмотрели закон о внесении изменений в действующий документ о создании и деятельности в регионе базовых школ в сфере малого предпринимательства по приоритетным направлениям краевого агропромышленного комплекса. Корректировки предполагают финансовое обеспечение учебных семинаров для небольших форм хозяйствования.

Как сообщили в пресс-службе ЗСК, предлагается привести отдельные положения закона о создании и деятельности базовых школ, касающиеся их финансирования, в соответствие с Бюджетным кодексом РФ. Поправки носят уточняющий характер.

Спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко отметил, что аграрии в крае могут производить больше продукции, если их вооружить новыми знаниями, технологиями и методиками. «Сегодня наша наука и практика постоянно выдают все новые эффективные разработки. И тот производитель, который берется их использовать, оказывается в выигрыше. Оперативно самому получить необходимые знания, хозяйствуя в глубинке, довольно сложно. Базовые школы в АПК должны взять на себя роль просветителей и распространителей новой информации», - подчеркнул председатель ЗСК.

Василий Хитрых