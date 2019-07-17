С начала года в воронежских судах оправдали только одного подсудимого

За первые шесть месяцев 2019 года сотрудники прокуратуры Воронежской области поддержали государственное обвинение в судах более чем по 5 тыс. уголовных дел в отношении 5,478 тыс. граждан. Из этого числа, как сообщили «Ъ-Черноземье» в ведомстве, в упрощенном порядке (без исследования доказательств) рассмотрено 3,3 тыс. дела, в итоге осуждено лишь десять лиц, с которыми заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. При этом уголовные дела с участием присяжных заседателей районными судами не рассматривались, а областным - всего одно (в отношении двух лиц с постановлением обвинительного вердикта). В облпрокуратуре уточнили, что за полугодие вынесено 3,878 тыс. приговоров (77,3% от общего числа рассмотренных судами дел с итоговым решением), по которым «оправдан один подсудимый». Зато прекращено производство по нереабилитирующим основаниям по 743 делам в отношении 819 лиц (15,2%). Кроме того, возросло применение освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа – со 181 до 343 (на 47%).

Судебной коллегией по уголовным делам Воронежского облсуда в апелляционном порядке приняты решения по 1,4 тыс. делам в отношении 1,496 тыс. лиц. По апелляционным представлениям прокуроров пересмотрены решения в отношении 224 граждан, из них удовлетворено 93,9%. В том числе, отменены приговоры в отношении 26 осужденных, из них один – с возвращением дела прокурору, 16 - с направлением на новое судебное рассмотрение, восемь – с вынесением нового обвинительного приговора; изменены 84 приговора, в частности, по 22 из них назначили более строгое наказание, по 37 – снизили наказание.

О том, где может продолжить службу прокурор Воронежской области, в материале ’’Ъ-Черноземье’’ «Николай Шишкин обратит взор на Сибирь».

Владимир Зоркий