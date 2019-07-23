Наукоориентированность

Термин «цифровизация» в последние годы стал одним из самых часто употребляемых. О необходимости внедрения современных цифровых технологий в экономику, построении более гибких моделей бизнеса и клиентоориентированности говорят власти не только в России, но и в правительствах всех передовых государств мира. При этом процесс цифровизации должен вбирать в себя подготовку научных кадров, а также обеспечение необходимых условий для их плодотворной работы в стране. Рассмотрим, какие меры в этом направлении принимали правительства разных стран.

Израиль

Пожалуй, одним из самых ярких примеров того, как государство должно работать в научной сфере и добиваться развития инновационных технологий, является Израиль. Сегодня он занимает второе место в мире по доле расходов на научные исследования и разработки от ВВП, уступая по этому показателю только Южной Корее — 4,545% против 4,553%, по данным Организации экономического сотрудничества и развития. А согласно отчету PwC, сейчас в стране работают 530 международных компаний и более 6 тыс. стартапов, большая часть из которых связана с IT-сферой.

Добиться этого Израиль сумел с помощью внедрения специальных программ развития стартапов. Так, еще в 1973 году было создано Управление инновациями Израиля. Оно отвечает за правительственные инициативы, которые должны помочь молодым компаниям в развитии, в том числе и финансово. Например, в 1990 году бюджет этого органа составлял $110 млн, а сейчас он уже превышает $300 млн.

А в конце 1992 года этим же управлением был создан венчурный фонд «Йозма». На тот момент в стране было всего два таких фонда с общим капиталом в размере $35 млн. «Йозма» получил от государства $100 млн, из которых $80 млн было распределено по десяти «дочерним» фондам. Государство вкладывало в фонды по $8 млн, еще $12 млн приходили от частных инвесторов. Таким образом, образовались структуры с общей капитализацией $200 млн. При этом каждый фонд должен был иметь одного израильского и одного американского или европейского партнера с именем и стажем, и зарубежные партнеры должны были обучать своих израильских коллег методике и принципам инвестирования, развития компаний и ведения дел организации.

Модель, по которой работал «Йозма», оказалась невероятно успешной. Уже через несколько лет фонд начал фиксировать прибыль, а продаваемые доли в стартапах приносили государству в десятки раз больше средств, чем было вложено. Общий размер венчурных фондов в Израиле уже к началу 2000-х годов достиг $8 млрд, распределенных по восьми десяткам фондов. Количество же технологических стартапов достигло 4 тыс. Опыт израильских властей переняли многие страны мира, среди которых, например, Финляндия, Таиланд и Чили.

Франция

Франция активно принялась за стимулирование стартапов и разработки инновационных технологий в конце 1990-х годов. Соответствующий закон был принят правительством страны в 1999 году, в 2006 году он был дополнен. Основной целью закона было «усилить динамику инноваций и установить более тесные связи между государственным и частным секторами научно-исследовательской деятельности».

В результате Франции удалось вырваться в число мировых лидеров по капиталовложениям в НИОКР. Правительство выделяет на научные исследования €49,5 млрд (по итогам 2016 года — последние доступные данные), что составляет 2,2% от ее ВВП. А по данным EY, в 2018 году были приняты 144 проекта создания или расширения научных центров. В 2017 же году запущено 78 таких центров, на 27 больше, чем годом ранее. Всего же над научными исследованиями в стране трудятся 431 тыс. профессоров, исследователей, инженеров, технических специалистов и вспомогательного персонала. Столь мощные вливания не могли не принести свои плоды, Франция постепенно вышла на ведущие роли в научно-исследовательской деятельности в Европе и мире. Например, по количеству патентов она занимает шестое место в мире.

Но вложение денег в создание научных центров само по себе может оказаться безрезультатным. Для Франции долгие годы одной из главных проблем в научной сфере оставалась «утечка мозгов». Но и с ней французским властям удалось справиться благодаря программе поощрения молодых компаний. В результате, как показывает исследование BCG, Франция стала более привлекательной страной для молодых специалистов в возрасте до 30 лет. Если еще в 2014 году желание уехать работать за границу озвучивали 94% респондентов, то сейчас таковых уже меньше 80%. Правительство Франции многое сделало, чтобы удержать молодых специалистов в стране. Так, в 2017 году был создан фонд поддержки стартапов на €10 млрд. И это в добавление к госпрограмме инвестиций в цифровые проекты и перехода на экологичные виды энергии, предполагающей вложение государством €57 млрд в течение пяти лет.

На этом усилия французских властей по развитию собственных технологий не заканчиваются. По дипломатическим каналам были организованы две программы, которые готовят французские стартапы к работе за рубежом и, наоборот, помогают внедрить зарубежные проекты во французскую экономику. В 2018 году, например, такая программа действовала для молодых компаний из Южной Кореи, США, Италии, Финляндии и Тайваня. А еще есть программа French Tech Ticket — упрощенной выдачи виз зарубежным молодым предпринимателям и талантам, работающим на собственные стартапы.

Германия

Германия, традиционно считающаяся страной с высоким уровнем развития экономики, науки и техники, также принимает серьезные меры для развития инноваций и поддержки стартапов. Хотя, несмотря на это, сейчас ее не назовешь мировым лидером в развитии технологий. В прошлогоднем Международном рейтинге инноваций, публикуемом при поддержке консалтинговой компании BCG и американской Национальной ассоциации производителей, Германия заняла лишь девятое место. Тем не менее, по данным Федерального министерства по науке и исследованиям, в 2016 году в стране на научно-исследовательские цели было потрачено €92,2 млрд, что соответствует 2,92% ВВП страны. Немецкие власти поставили цель, чтобы к 2025 году расходы на эту сферу составляли уже 3,5% ВВП.

В Германии действует более 1 тыс. финансируемых государством научных институтов. В общей сложности в этой сфере в стране работает более 650 тыс. человек, более 400 тыс. из них занимаются непосредственно исследовательской деятельностью. Около 33 тыс. немецких компаний постоянно занимаются научно-исследовательской деятельностью и используют ее результаты в своей продукции. В 2017 году компании потратили на разработки €68,6 млрд.

Серьезность намерений государства поддерживать инновации демонстрирует тот факт, что вложения властей Германии в эту сферу в 2016 году составили €20,9 млрд. Речь идет о самых разных формах поддержки — от запуска программ по развитию тех или иных отраслей науки и финансирования научно-исследовательских организаций до стипендий отдельным исследователям и предпринимателям. В 2014 году Министерство экономики и энергетики Германии запустило новую программу «Стратегия высоких технологий — Инновации для Германии», в соответствии с которой было выделено пять основных направлений. В их числе — цифровая экономика и общество, экологически чистая экономика и энергетика, умная мобильность.

Довольно активно власти Германии поддерживают стартапы, предоставляя им льготные ссуды, гранты на начальном этапе развития и иногда прямо инвестируя в них. По данным ассоциации Bitkom, объединяющей германские технологические компании, каждый второй основатель стартапа (47%) получал ту или иную финансовую помощь от государства. В 2018 году в Германии было проведено более 170 конкурсов для новых проектов, поучаствовав в которых они могли получить дополнительное финансирование. В марте нынешнего года федеральное правительство вместе с банком KfW запустило программу по инвестированию в недавно созданные технологические компании и предоставлению им кредитов, которая рассчитана на пять лет и объем которой составляет более €50 млн.

Кирилл Сарханянц