Петербургская компания запустила производство пенополистрирола в Нижегородской области

Петербургская компания ООО «Пеноплэкс СПб» (производит теплоизоляционные материалы) инвестировала более 1 млрд рублей в строительство завода по производству экструдированного пенополистирола в городе Заволжье Нижегородской области. В компании утверждают, что установленная на предприятии технологическая линия мощностью 500 тыс. куб. м в год является крупнейшей в России.

В настоящий момент на площадке компании отрабатывают различные режимы работы оборудования. При этом сроки, когда завод выйдет на проектную мощность, в «Пеноплэксе» не уточняют.

Подробнее — в материале «Ъ» «Снимают пену».