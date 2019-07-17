Новосибирский оппозиционер собрал подписи для регистрации на выборы мэра

Координатор штаба оппозиционера Алексея Навального в Новосибирске Сергей Бойко собрал подписи, необходимые для регистрации себя как самовыдвиженца на осенние выборы главы города. По словам Сергея Бойко, он намерен сегодня сдать подписи в городской избирком. «Мы собрали 6470 подписей. Это на четыре подписи меньше максимума. Получился хороший запас»,— сказал оппозиционер. Он прогнозирует, что решение о регистрации будет принято в течение десяти дней.

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября. Документы о выдвижении подали 17 кандидатов, в том числе действующий глава города Анатолий Локоть (КПРФ), депутат горсовета от ЛДПР Евгений Лебедев, бывший вице-губернатор региона Виктор Козодой («Справедливая Россия»), депутат новосибирского заксобрания Дарья Украинцева («Зеленые»), бизнесмены Сергей Проничев (Партия роста) и Дмитрий Холявченко («Яблоко»). К данному моменту зарегистрированы два кандидата — депутат горсовета Наталья Пинус («Российский общенародный союз») и бывший вице-мэр по городскому хозяйству Данияр Сафиуллин («Родина»).

О ходе избирательной кампании — в материале “Ъ-Сибирь” «Несистемная оппозиция системному оппозиционеру»

Юлия Сасевич