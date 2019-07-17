Кредитная нагрузка россиян выросла в полтора раза с 2014 года

Долговая нагрузка россиян выросла в 1,5 раза с 2014 года, сообщили «Известия» со ссылкой на обзор Национальной ассоциации коллекторских агентств (СРО НАПКА). Отмечается, что среднему российскому заемщику для погашения кредитов необходимо почти 11 ежемесячных зарплат.

Аналитики отметили, что после выплат по кредиту 2,3 млн заемщиков будут вынуждены полагаться на прожиточный минимум, еще у 4,7 млн человек останется на жизнь немного больше. Согласно обзору, в первые пять месяцев 2019 года объем кредитования физлиц достиг 16 трлн руб., а рост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 23%. По данным аналитиков, на текущий момент 75% экономически активного населения имеет кредитные обязательства.

Отмечается, что порядка 10% заемщиков (около 7 млн человек) в месяц зарабатывает меньше 50 тыс., 2,3 млн клиентов имеют доход 20 тыс. руб.

По словам экспертов Всемирного банка и Роспотребнадзора, более половины россиян испытывают трудности с погашением кредитов. Почти трети опрошенных не стоило бы предоставлять кредит уже сейчас. Еще у четверти проблемы возникнут при минимальном ухудшении макроэкономической ситуации или снижении дохода.

О том, насколько опасна неспособность граждан обслуживать долги по кредитам,— в материале “Ъ FM”.