Кандидат от «Яблока» в мэры Новосибирска подал документы в избирком

Избирательная комиссия Новосибирска приняла документы о выдвижении гендиректора агентства недвижимости «Республика» Дмитрия Холявченко от партии «Яблоко» на осенние выборы мэра. По данным избиркома, он стал 17-м кандидатом, сдавшем документы о своем выдвижении.

С 2017 года Дмитрий Холявчено занимает должность зампреда новосибирского «Яблока». Весной 2019 года он победил в праймериз партии по определению претендента на мэрское кресло. На выдвижение также претендовали руководитель розничной сети компании «Эльбор» Алексей Иванов и председатель реготделения «Открытой России» Алексей Нефедов. Процедура праймериз проводилась новосибирским отделением партии впервые.

Напомним, выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября. В частности, документы о выдвижении подали действующий глава города Анатолий Локоть (КПРФ), бывший «политический» вице-губернатор региона Виктор Козодой («Справедливая Россия»), бывший вице-мэр по городскому хозяйству Данияр Сафиуллин («Родина»), депутат горсовета Наталья Пинус («Российский общенародный союз»), бизнесмен Сергей Проничев (Партия роста), заместитель координатора реготделения ЛДПР Евгений Лебедев, депутат новосибирского заксобрания Дарья Украинцева («Зеленые») и общественник Олег Викторович из Партии дела. Госпожа Пинус стала первым зарегистрированным кандидатом.

О ходе избирательной кампании — в материале “Ъ-Сибирь” «Несистемная оппозиция системному оппозиционеру»

Илья Галагуз