Контрактникам поднимут зарплаты с 1 сентября

Рядовым и сержантам, служащим в Вооруженных силах России по контракту, существенно поднимут зарплату, сообщает газета «Красная звезда». Выплаты будут проиндексированы с 1 сентября 2019 года.

«Существенно увеличить с 1 сентября денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностные оклады с первого по четвертый тарифный разряд»,— пишет издание.

Кроме того, вырастет размер компенсаций рядовым и сержантам-контрактникам за наем жилых помещений. Это уравняет их с офицерами и прапорщиками. С предложениями по повышению соцзащиты этой категории военнослужащих выступили в Минобороны.