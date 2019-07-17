Состав сборной России

Мужчины. Сабля: Камиль Ибрагимов, Вениамин Решетников, Дмитрий Даниленко, Константин Лоханов (запасной — Алексей Якименко). Рапира: Тимур Сафин, Алексей Черемисинов, Тимур Арсланов и Дмитрий Жеребченко (запасной — Кирилл Бородачев). Шпага: Сергей Бида, Никита Глазков, Сергей Ходос, Павел Сухов (запасной — Георгий Бруев).
Женщины. Сабля: Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина, Яна Егорян (запасная — Светлана Шевелева). Рапира: Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина (запасная — Светлана Трипапина). Шпага: Виолетта Колобова, Татьяна Андрюшина, Любовь Шутова, Виолетта Храпина (запасная — Дарья Мартынюк).
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