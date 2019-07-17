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Как отличаются комиссии за эквайринг в различных странах

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 8 (обновлено в 01:51)
Страна Предельный размер комиссий
США 0,05% + $0,22, не распространяется на кредитные карты, корпоративные карты, карты небольших эмитентов
Европейский союз 0,2% — дебетовые карты, 0,3% — кредитные карты, не распространяется на корпоративные карты
Канада 1,5% — средневзвешенная комиссия по Visa/MasterCard, в национальной карточной системе межбанковская комиссия 0%
Китай 0,35% — дебетовые карты, 0,45% — кредитные карты, комиссия платежной системы не более 0,065%, исключения для социально значимых услуг
Австралия 0,08% — дебетовые карты, 0,5% — кредитные карты
Индия 0,75 — для операций менее 2 тыс. рупий (около 1830 руб.), 1% — для операций более 200 тыс. рупий

По информации ассоциации «Электронные деньги».

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