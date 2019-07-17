Как отличаются комиссии за эквайринг в различных странах

Страна Предельный размер комиссий США 0,05% + $0,22, не распространяется на кредитные карты, корпоративные карты, карты небольших эмитентов Европейский союз 0,2% — дебетовые карты, 0,3% — кредитные карты, не распространяется на корпоративные карты Канада 1,5% — средневзвешенная комиссия по Visa/MasterCard, в национальной карточной системе межбанковская комиссия 0% Китай 0,35% — дебетовые карты, 0,45% — кредитные карты, комиссия платежной системы не более 0,065%, исключения для социально значимых услуг Австралия 0,08% — дебетовые карты, 0,5% — кредитные карты Индия 0,75 — для операций менее 2 тыс. рупий (около 1830 руб.), 1% — для операций более 200 тыс. рупий