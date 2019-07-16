Курскому аэропорту хотят присвоить имя авиаконструктора Гуревича

Большинство жителей Курской области, принявших участие в голосовании по выбору имени для аэропорта региона, проголосовали за присвоение имени авиаконструктора Михаила Гуревича. Об этом врио губернатора Роман Старовойт рассказал на совещании по вопросам комплексного развития транспортной инфраструктуры, сообщило ТАСС. На голосование также были предложены имена других уроженцев региона — композитора Георгия Свиридова, художника Александра Дейнеки, писателя Аркадия Гайдара, астронома-любителя Федора Семенова, геоботаника Василия Алехина, генсека Никиты Хрущева, скульптора Вячеслава Клыкова и актера Михаила Щепкина.

Михаил Гуревич родился в 1893 году в селе Рубанщина (ныне Суджанский район Курской области). Являлся соруководителем и главным конструктором Опытного конструкторского бюро им. А. И. Микояна. Примечательно, что международный аэропорт Курска является авиаузлом совместного базирования. До недавнего времени основной боевой авиационной техникой на нем являлись истребители МиГ-29СМТ, но затем авиаполк был перевооружен на Су-30СМ. Пассажиропоток курского аэропорта в 2018 году составил 32 тыс. человек. После строительства нового аэровокзального комплекса и роста количества рейсов предполагается увеличение показателя до 100 тыс. человек в год.

О планируемой реконструкции курского аэропорта — в материале “Ъ-Черноземье”.