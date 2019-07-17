Топ-10 товаров, «разогнавших» обработку в июне

|
|
|Доля в обработке (%)
|Рост (%)
|Трубы, профили и фитинги стальные
|6,0
|103,8
|Пластмассы в первичных формах
|4,4
|107,0
|Препараты лекарственные
|3,8
|111,4
|Сталь легированная прочая и полуфабрикаты
|4,0
|104,4
|Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные
|2,9
|104,9
|Трубы сварные наружным диаметром более 406,4 мм
|2,5
|133,9
|Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый
|2,2
|109,2
|Масло подсолнечное и его фракции
|1,8
|122,3
|Аппаратура радиолокационная, радионавигационная
|1,5
|105,7
|Аппаратура коммуникационная, радио- или телевизионная
|1,2
|403,2