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Топ-10 товаров, «разогнавших» обработку в июне

Доля в обработке (%) Рост (%)
Трубы, профили и фитинги стальные 6,0 103,8
Пластмассы в первичных формах 4,4 107,0
Препараты лекарственные 3,8 111,4
Сталь легированная прочая и полуфабрикаты 4,0 104,4
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные 2,9 104,9
Трубы сварные наружным диаметром более 406,4 мм 2,5 133,9
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый 2,2 109,2
Масло подсолнечное и его фракции 1,8 122,3
Аппаратура радиолокационная, радионавигационная 1,5 105,7
Аппаратура коммуникационная, радио- или телевизионная 1,2 403,2

Источник: Росстат.

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