Топ-10 товаров, «разогнавших» обработку в июне

Доля в обработке (%) Рост (%) Трубы, профили и фитинги стальные 6,0 103,8 Пластмассы в первичных формах 4,4 107,0 Препараты лекарственные 3,8 111,4 Сталь легированная прочая и полуфабрикаты 4,0 104,4 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные 2,9 104,9 Трубы сварные наружным диаметром более 406,4 мм 2,5 133,9 Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый 2,2 109,2 Масло подсолнечное и его фракции 1,8 122,3 Аппаратура радиолокационная, радионавигационная 1,5 105,7 Аппаратура коммуникационная, радио- или телевизионная 1,2 403,2