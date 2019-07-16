Курский «Счетмаш» поучаствует в разработке автоматизированной системы управления транспортными средствами

Курский производитель электроники и автокомпонентов АО «Счетмаш» может быть включен в состав рабочей комиссии по разработке автоматизированной системы управления транспортными средствами. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили в администрации области по итогам встречи зампреда правительства РФ Максима Акимова с врио губернатора Романом Старовойтом и главой Курска Виктором Карамышевым. Система будет разрабатываться для обеспечения безопасности дорожного движения в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также в рабочую группу будут включены представители «Яндекса», АвтоВАЗа и КамАЗа, сообщили в администрации.

О возможном строительстве в Курской области фабрики по сублимации овощей — в материале “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин