Неймару набили цену

Главная трансферная история нынешнего лета — с возвращением Неймара из ПСЖ в «Барселону» — кажется, вплотную приблизилась к завершению. Вчера сразу несколько источников сообщили о том, что бразильский форвард, появившись все-таки в тренировочном лагере парижского клуба, предупредил его руководителей о намерении перейти в испанскую команду. При этом, по некоторым данным, «Барселона» готова пожертвовать активами, стоимость которых превышает стоимость рекордной позапрошлогодней сделки по продаже Неймара французскому гранду: она составляла €222 млн. Чемпионы Испании могут предложить ПСЖ не только достаточно значительную сумму денег, но и некоторых заметных и очень дорогих игроков, например, Филиппе Коутинью и Усмана Дембеле.

История с возможным переходом Неймара из ПСЖ в «Барселону» продолжает оставаться безусловным информационным хитом в европейском футболе. Она является им уже примерно месяц — после того как в начале июня появились сообщения о том, что испанский чемпион готов вернуть себе знаменитого бразильского форварда. Сделка по его продаже парижанам, состоявшаяся два года назад, превратилась в знаковое событие по двум причинам. Во-первых, из-за рекордной стоимости в €222 млн. Во-вторых, из-за способа осуществления. Чтобы избежать нарушения правил финансового fair play Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), ПСЖ представил ее как выкуп самим игроком своего контракта в «Барселоне» (в действительности он был произведен за счет средств структур, близких к катарским владельцам ПСЖ).

После первых известий о желании «Барселоны» снова видеть в своих рядах Неймара ситуация довольно долго оставалась неясной. Представители топ-менеджмента обоих суперклубов, а также футболиста обменивались противоречивыми заявлениями. Они заставляли все время колебаться котировки ведущих букмекерских контор, которые по-прежнему активно принимают ставки на будущее место работы Неймара. Иногда коэффициенты на переход поднимались вверх, иногда падали, впрочем, в любом случае оставаясь неподалеку от отметки, эквивалентной 50-процентной вероятности.

За прошедшую неделю ситуация менялась дважды. Сначала, когда Неймар вовремя не прибыл в расположение ПСЖ к открытию его тренировочного сбора, медиаресурсы уверенно анонсировали скорое объявление о сделке, тем более что вскоре форвард опубликовал пост, в котором стоит перед видеокамерой в форме «Барселоны». Затем, когда в понедельник бразилец все же в лагере парижан очутился, стали склоняться к версии о том, что она может сорваться.

Однако вчера сразу несколько авторитетных ресурсов довольно уверенно высказались в пользу варианта с возвращением. As, ESPN и Sky Sports со ссылкой на собственные источники рассказали о том, что после прибытия в тренировочный центр ПСЖ Camp des Loges Неймар встретился со спортивным директором клуба Леонарду. На встрече футболист подтвердил свое намерение расстаться с парижанами. С предположением о том, что, скорее всего, в следующем сезоне он не будет играть за них, согласилось во вчерашней заметке, посвященной затянувшейся саге с трансфером Неймара, и ведущее французское спортивное издание L'Equipe. В ней говорится о том, что переговоры между ПСЖ и «Барселоной» в последние дни «приобрели значительную интенсивность».

Мнения о том, что стоит на кону в этих переговорах, разнятся. Наиболее подробно якобы уже выдвинутое «Барселоной» предложение описал As. И оно выглядит, можно сказать, сенсационным. Если верить испанскому изданию, «Барселона» готова отдать за 27-летнего Неймара, помимо €40 млн, сразу двух известных игроков — бразильца Филиппе Коутинью и француза Усмана Дембеле.

Если ПСЖ и в самом деле получит такую компенсацию, то цена новой сделки по нападающему по факту превысит стоимость предыдущей. Дело в том, что речь идет о двух чрезвычайно дорогих игроках. Усмана Дембеле «Барселона» приобрела у дортмундской «Боруссии» сразу после продажи Неймара парижскому клубу за €125 млн, Филиппе Коутинью зимой 2018 года у «Ливерпуля» — за €145 млн. Правда, ни тому, ни другому не удалось войти в число лидеров испанского клуба, а их трансферы эксперты считают неудачными. Как бы то ни было, но Transfermarkt все еще оценивает Коутинью и Дембеле высоко: бразильца — в €90 млн, француза — в €100 млн.

Между тем уже вечером As дополнил свое сообщение свежей информацией, согласно которой ПСЖ и такая компенсация не устроила. Издание утверждает, что парижский клуб рассчитывает, что «Барселона» увеличит сумму в «живых» деньгах.

Алексей Доспехов