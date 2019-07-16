Минтранс России выступает за строительство платной трассы Москва-Казань вместо реконструкции М7

Строительство платной дороги из Москвы в Казань целесообразнее, чем реконструкция трассы М7 «Волга», сообщили ТАСС в Министерстве транспорта России. Эту позицию ведомство будет отстаивать в правительстве России, которое до конца июля должно определить один из двух проектов по созданию транспортного коридора Европа – Западный Китай.

По словам первого замминистра транспорта Иннокентия Алафинова, в министерстве уже проведены все расчеты, в том числе по влиянию объекта на валовые региональные продукты, по которым пройдет трасса. По заключению чиновников, реконструкция М7 может быть дороже новой дороги. При этом ведомство планирует привлечь в строительство новой трассы порядка 260 млрд руб. частных инвестиций, которые не получится получить на реконструкцию «бесплатной дороги».

«Если мы говорим о новой автомобильной дороге, то как минимум 20 лет она будет обслуживаться за счет поступлений, платно. А в случае М7 мы оставляем не просто на бюджете, а переводим дорогу с третьей, второй категории в первую, и бюджетные расходы на содержание растут»,— добавил чиновник.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития совместно с Минфином, Минтрансом и Минстроем создать рабочую группу и к 20 июля представить согласованную позицию по вопросам реконструкции федеральной трассы М7 «Волга», включая обходы городов. Правительству предстоит выбрать между полной реконструкцией М7 (этот вариант должна подготовить рабочая группа) и строительством новой платной трассы Москва – Казань, которую госкомпания «Автодор» планирует реализовать в рамках проекта «Европа – Западный Китай».

Накануне глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что в первую очередь необходимо реконструировать трассу М7 «Волга», ведущую из Москвы в Уфу через Владимир, Нижний Новгород и Казань, а новая платная дорога Москва – Казань может стать дополнительной к существующей.

“Ъ-Казань”