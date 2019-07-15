М7 планируют реконструировать вне зависимости от строительства платной дороги Москва – Казань

В первую очередь необходимо реконструировать трассу М7 «Волга», ведущую из Москвы в Уфу через Владимир, Нижний Новгород и Казань, а новая платная дорога Москва – Казань может стать дополнительной к существующей. Об этом заявил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин по итогам своей поездки на автомобиле по М7 в Тольятти на форум моногородов.

Министр намерен подготовить доклад для премьер-министра России Дмитрия Медведева. «Будем заниматься существующей трассой М7. Мы это будем обсуждать с премьер-министром на совещании. Есть не очень хорошие куски, чуть колесо не пробили»,— цитирует господина Орешкина ТАСС.

12 июня глава Минэкономразвития отправился из Москвы в Тольятти, чтобы подготовить «позицию для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва — Казань и полной реконструкцией трассы М7».

Как писал “Ъ-Казань”, правительство России в конце июля сделает выбор из двух проекторов реализации транспортного коридора между Европой и Западным Китаем — строительством новой скоростной трассы Москва – Казань или реконструкцией трассы М7 «Волга».

“Ъ-Казань”