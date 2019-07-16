Суды Петербурга зарегистрировали 46 исков к ИКМО и 19 исков к ТИК №23

Районные суды Петербурга зарегистрировали 46 административных исковых заявлений от кандидатов к избирательным комиссиям муниципальных образований.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, из них 31 заявление подано кандидатами в муниципальные депутаты с требованием отмены решения ИКМО о регистрации своих конкурентов. Еще 15 заявлений поступило в суды в связи с отказом в регистрации кандидатов. Также в суды подано 19 административных иска к ТИК №23 об оспаривании одними кандидатами регистрации других кандидатов в муниципалы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Куйбышевский районный суд Петербурга отказал кандидату в иске об отмене регистрации конкурента.