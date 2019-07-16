Горсовет Орла одобрил размещение фонтана в сквере Ермолова

Депутаты горсовета Орла на внеочередном заседании большинством голосов одобрили изменения архитектурного облика сквера генерала Ермолова в связи с размещением в нем фонтана. Как сообщили в горсовете, ранее концепция благоустройства территории в границах улиц Комсомольской, Карачевской, переулка Воскресенского со схемой размещения фонтана была одобрена на градостроительном совете области и согласована с региональным управлением по государственной охране объектов культурного наследия. 150 млн руб. на строительство фонтана и благоустройство сквера должен выделить Сбербанк.

На прошлой неделе губернатор Андрей Клычков встретился в сквере со сторонниками и противниками проекта. Теперь они смогут высказать свою позицию на публичных слушаниях. Напомним, аналогичный проект с участием Сбербанка уже окончен в Воронеже и реализуется в Липецке. Проект реконструкции сквера в Орле вызвал бурную дискуссию между парламентариями, активистами и чиновниками.

Подробнее о ситуации вокруг сквера — в материале “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин