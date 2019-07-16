Кражу данных миллионов болгар «русскими» хакерами связали с покупкой американских истребителей

Хакеры взломали один из серверов Национального агентства по доходам (NRA) Болгарии и похитили данные 5 млн жителей страны. Затем эти данные получили по электронной почте несколько болгарских СМИ. Подлинность сведений, в которых содержались сведения об именах, адресах, PIN-кодах и информация о доходах, журналисты подтвердили, найдя в списках информацию о себе. В интервью телеканалу bTV министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов сообщил, что никаких требований хакеры не выдвигали и не требовали вознаграждения. По его словам, письма были отправлены с электронной почты «на русском языке». Господин Маринов напомнил, что накануне правительство Болгарии приняло решение о покупке американских самолетов.

«Я не политический аналитик, но обычно организованные преступные группы, которые занимаются хакерскими атаками, ищут финансовую выгоду, чтобы монетизировать свои действия. Или стоит провести также политический анализ в этом случае. Вчера на внеочередном заседании Совета министров было принято решение о покупке самолета F-16, и электронная почта на русском языке»,— сказал Младен Маринов.

Он рассказал, что неизвестно когда именно была совершена атака на сервер Национального агентства по доходам. Система безопасности уже была пересмотрена, чтобы предотвратить новую атаку хакеров.

Издание «Капитал» сообщило, что большая часть личных данных устарела и некоторые из них были актуальны около десяти лет назад, однако имеются и данные за июнь 2019 года. В электронном письме также сказано, что общая утечка составляет около 21 ГБ данных, а опубликованная часть составляет чуть менее 11 ГБ.

«Ваше правительство медленно развивается, ваше состояние кибербезопасности является смешным»,— пишет анонимный автор электронного письма и заканчивает его призывом к освобождению основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Чем известен Джулиан Ассанж Читать далее

Напомним, Джулиан Ассанж с июня 2012 года находился на территории посольства Эквадора в Лондоне. В апреле 2019-го полицейские задержали его после того, как Эквадор лишил его дипломатического убежища. В мае суд в Лондоне приговорил основателя WikiLeaks к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.

О развитии дела читайте в публикации “Ъ” «Джулиан Ассанж раскалывает Америку».