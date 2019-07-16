В СПП заявили о недоступности «длинных» денег для малого и среднего бизнеса

По данным Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, малый и средний бизнес города не имеет возможности привлечь денежные средства для долгосрочных инвестиций. Об этом заявил первый вице-президент СПП Михаил Лобин, сообщает ТАСС.

В настоящий момент на развитие малого и среднего предпринимательства Фонд развития промышленности выдает займы под 3-5% годовых, однако, по мнению господина Лобина, поддержка осуществляется точечно.

Напомним, число занятых в малом бизнесе в Петербурге планируется увеличить на 12,2%, до 1,2 млн человек, к 2024 году. Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов отмечал, что более 30% налоговых доходов в бюджет поступает от малого бизнеса.