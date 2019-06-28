28 июня, пятница
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Александр Беглов: 30% налогов в бюджет поступает от малого бизнеса

Доля налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в Петербурге составляет 30%. Об этом на заседании Общественного совета по развитию малого предпринимательства заявил врио губернатора города Александр Беглов, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Господин Беглов также особо отметил вклад малого бизнеса в развитие Петербурга. Всего в городе в малом бизнесе работают 400 тыс. организаций с общим штатом сотрудников более 1 млн человек, 37% из которых зарегистрировано в торговле и общепите, 10% — в строительстве, профессиональной научной и технической деятельности и почти 7% — в обрабатывающей промышленности.

Ранее на заседании Общественного совета по развитию малого предпринимательства врио губернатора предложил направлять арендные платежи напрямую в районы.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Интервью

Партнерские проекты

Профиль пользователя