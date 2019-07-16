Нижегородский департамент дорожного хозяйства возглавил Александр Герасименко

Заместителем директора и исполняющим обязанности главы департамента дорожного хозяйства Нижнего Новгорода Александр (Петрович) Герасименко. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, в июле 2019 года Роман Колосов покинул должность замглавы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству и оставил пост руководителя департамента благоустройства и дорожного хозяйства. Он проработал в мэрии меньше года. Исполняющей обязанности замглавы города назначена директор департамента транспорта Елена Лекомцева.

Анастасия Еремина