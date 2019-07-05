Замглавы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству покинул должность

Роман Колосов покинул должность заместителя главы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству в связи с переходом на другую работу, сообщает пресс-служба городской администрации. Исполнять обязанности заместителя мэра будет директор департамента транспорта Елена Лекомцева.

Решение о том, как будет назначен новый замглава города – по конкурсу или по решению мэра Владимира Панова – не принято, сообщили в департаменте кадровой политики.

Напомним, Роман Колосов получил должность в мэрии в октябре 2018 года. Тогда он был назначен руководителем департамента благоустройства и дорожного хозяйства и исполняющим обязанности заместителя главы города по вопросам дорожного хозяйства и транспорта. Прежде господин Колосов исполнял обязанности директора Главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде (ГУММиД).

Елена Лекомцева возглавила департамент транспорта в марте 2019 года. Прежде она возглавляла «Нижегородэлектротранс», затем – «Нижегородпассажиравтотранс».

Анастасия Еремина