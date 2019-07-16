Суд зарегистрировал дело о мошенничестве при уборке и содержании территорий в МО «Народный»

Невский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовные дела в отношении замглавы МА МО МО «Народный» и гендиректора ООО «Чистерра». Они обвиняются по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой), сообщает объединенная пресс-служба городских судов Петербурга.

Согласно материалам следствия, в период с декабря 2017 года по январь 2018 года руководство МА МО МО «Народный» способствовало выигрышу в конкурсе ООО «Чистерра» на выполнение работ по уборке и содержанию территорий муниципалитета стоимостью около 9,5 млн рублей. Позже на счет «Чистерры» были перечислены 7,8 млн руб. При этом в документах были указаны заведомо недостоверные сведения о проведении работ по контракту, а оказание услуг осуществлялось не в полном объеме и ненадлежащего качества. Впоследствии фигурантами дела было переведено на банковские счета юрлиц и обналичено более 1,79 млн руб.

Кроме этого, по договору субподряда по содержанию и обеспечению чистоты зеленых насаждений в МО «Народный» ими было похищено еще более 1 млн руб.

К производству уголовные дела пока не приняты. Оба фигуранта находятся на подписке о невыезде.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что зарегистрировано уголовное дело о мошенничестве при благоустройстве в МО «Смольнинское».