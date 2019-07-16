Комендантский проспект отремонтируют

Ремонт Комендантского проспекта в Петербурге начнется 22 июля. Работы продлятся до 30 сентября.

На период работ для проезда будут закрывать перекрестки Комендантского проспекта с улицами Шаврова и Долгоозерной. Кроме того, с 3 по 17 августа движение по Комендантскому проспекту будет закрыто, исключением станет общественный транспорт, сообщает АБН.

Напомним, что рабочее движение на новом участке Комендантского проспекта между Шуваловским проспектом и Глухарской улицей в Петербурге планируется открыть к 1 сентября.