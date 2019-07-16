Росбанк представляет новую кредитную карту #120подНОЛЬ

Росбанк предложил клиентам кредитную карту #120подНОЛЬ с беспроцентным периодом до 120 дней. Таким образом, можно совершать любые покупки по карте в кредит и в течение практически четырех месяцев не платить банку проценты.



Кредитный лимит по карте #120подНОЛЬ определяется индивидуально для каждого клиента и может доходить до 1 млн. рублей. В первый месяц комиссия за обслуживание не взимается, и в каждый последующий также составляет 0 рублей при сумме покупок по карте более 15 000 рублей. Кроме того, с карты #120подНОЛЬ можно снимать наличные в банкоматах, а также переводить средства на другие карты. Одобрение кредитной карты можно получить онлайн, оставив заявку на сайте, выпуск карты – бесплатно.

«Мы уделяем большое внимание пожеланиям наших клиентов и исследуем потребности рынка. Сейчас ключевые факторы выбора кредитной карты: недорогое или бесплатное обслуживание, длинный льготный период и низкая процентная ставка. Кредитная карта #120подНОЛЬ сочетает в себе эти характеристики, что позволяет нам с уверенностью говорить о выгодности нашего нового предложения для клиентов», - прокомментировал Дамиан Леклер, директор департамента розничных продуктов и маркетинга ПАО Росбанка.

Ознакомиться с подробной информацией можно на сайте Росбанка.

Росбанк

Росбанк – универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. Стратегия Группы нацелена на повышение качества обслуживания клиентов и выход на лидерские позиции в области инноваций, обеспечение роста за счет развития бизнеса, усиление взаимодействия между подразделениями и достижение устойчивой доходности.

Росбанк обслуживает более 4 млн клиентов в 71 регионе России. Росбанк включен Банком России в перечень 11 системно значимых кредитных организаций.

Росбанку присвоены наивысшие кредитные рейтинги национальных агентств АКРА на уровне AAA (RU) и Эксперт РА на уровне ruААА. Росбанк также имеет кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch Ratings (BBB-, прогноз «позитивный») и Moody’s Investors Service (Baa3). Входит в ТОП-3 надежных российских банков по версии журнала Forbes в 2019 году. Росбанк – лауреат премии «Банк года» портала Banki.ru (февраль, 2018) и премии Digital Communications Awards-2019. В 2018 году Росбанк L’Hermitage Private Banking вошёл в ТОП-3 в номинации «Лучший клиентский сервис Private Banking России» по версии Frank RG. Росбанк также является обладателем премии Global Banking and Finance Awards 2018 в номинации «Лучший банк России в сфере КСО».

Более подробная информация - на сайте www.rosbank.ru

Societe Generale

Societe Generale – одна из крупнейших финансовых групп в Европе. Группа придерживается диверсифицированной универсальной банковской модели, позволяющей сочетать финансовый потенциал и заслуженный авторитет эксперта в области инноваций со стратегией устойчивого роста. Группа стремится быть надежным партнером для своих клиентов, способствовать позитивным изменениям в обществе и экономике.

Играя важную роль в реальной экономике на протяжении 150 лет, группа Societe Generale объединяет более 147 тысяч сотрудников в 67 странах, ежедневно обслуживает 31 миллион частных клиентов, компаний и институциональных инвесторов по всему миру, предлагая широкий выбор консультационных услуг и индивидуальных финансовых решений. Бизнес Группы состоит из трех основных взаимосвязанных направлений:

Розничные банковские услуги во Франции в банках Societe Generale, Credit du Nord и Boursorama. Каждый банк предлагает полный спектр финансовых услуг, используя множество современных каналов взаимодействия с клиентами на высоко технологичном уровне;

Международное розничное банковское обслуживание, страхование и финансовые услуги корпоративным клиентам, включая сети в Африке, России, Центральной и Восточной Европе и компании, оказывающие специализированные финансовые услуги, - лидеры на рынках присутствия;

Глобальные банковские и инвестиционные решения. Группа предлагает признанный качественный уровень экспертизы, выход на ключевые мировые финансовые центры и комплексные решения.

Societe Generale присвоены основные индексы социально ответственного инвестирования: DJSI (Общемировой и европейский), FTSE4Good (Общемировой и европейский), Euronext Vigeo (Общемировой, Европейский и страны еврозоны), 4 ведущих индекса устойчивого развития STOXX ESG и индекс MSCI Low Carbon Leaders.

В России группа Societe Generale представлена Росбанком, Русфинанс Банком, ALD Automotive, Societe Generale Insurance.

С более подробной информацией о Группе можно ознакомиться на веб-сайте www.societegenerale.com или подписавшись на аккаунт в твиттере @societegenerale.