ЕСПЧ присудил ЛГБТ-активисту из Тюмени компенсацию за отказ в регистрации его организации

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил ЛГБТ-активисту из Тюмени Александру Жданову €10 тыс. за отказ зарегистрировать некоммерческую организацию защищающую права ЛГБТ. Кроме того, суд взыскал с российских властей €6,5 тыс. судебных издержек. Соответствующее решение, опубликовано на сайте ЕСПЧ.

Страсбургский суд постановил, что в отношении заявителя нарушили статью 11 Европейской конвенции по защите прав и свобод человека, которая гарантирует свободу объединений и статью 14, которая запрещает дискриминацию.

В 2007 году Центральный районный суд Тюмени отклонил иск Александра Жданова, на тот момент одного из учредителей тюменского клуба «Радужный дом». Ранее региональное управление Росрегистрации дважды отказалось зарегистрировать клуб, мотивируя это тем, что он допускает нарушения федерального закона об экстремистской деятельности, Конституции России и иных федеральных законов. Затем «Радужный дом» обжаловал их в центральном аппарате Федеральной регистрационной службы, который согласился с доводами регионального управления.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) администрации 11 городов отказали ЛГБТ-активисту Николаю Алексееву в проведении гей-парадов и ЛГБТ-пикетов из-за несоответствия формата мероприятий. Податель заявок намерен оспорить отказы в судах, включая Европейский суд по правам человека.

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