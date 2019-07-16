Госдума запретила передавать коллекторам долги за услуги ЖКХ

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий коллекторам работать с долгами россиян за услуги жилищно-коммунального хозяйства. На рассмотрение нижней палаты законопроект внесла вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Согласно документу, право работать с долгами граждан сохранится только у профессиональных участников рынка ЖКХ: управляющих компаний, ТСЖ, жилищных кооперативов и ресурсоснабжающих организаций. «В частности, мы делаем невозможным погашение долгов за счет соседей. Кроме того, взыскание долга будет возможно только через суд. На первое место, в том числе в случаях взыскания долговых обязательств, должны ставиться законные права и интересы человека, ценность его жизни и здоровья»,— сказала Ирина Яровая.

В ноябре 2018 года СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) провела круглый стол по развитию направления взыскания в сфере ЖКХ. На нем коллекторские агентства проявили интерес к долгам по ЖКХ, которые по России превышают 500 млрд руб.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Вода и свет поступят коллекторам».