Лимонад восьмилетней выдержки

Верховный суд РФ (ВС) отказал трем членам запрещенной в России организации «Артподготовка» в удовлетворении апелляции на приговор Московского окружного военного суда. Ранее фигуранты дела были признаны виновными в подготовке к теракту и осуждены на восемь и семь лет колонии строго режима.

ВС 15 июля рассмотрел апелляцию на решение Московского окружного военного суда, который приговорил Сергея Озерова и Олега Дмитриева к восьми годам колонии строго режима, Олега Иванова — к семи. Адвокаты и защитники просили отменить приговор по ст. 30 ч. 1, ст. 205 ч. 2 п. «а» УК РФ (приготовление к совершению террористического акта группой лиц), считая его необоснованным, незаконным и несправедливым.

По мнению стороны защиты, выводы суда, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и носят характер предположений.

В апелляционной жалобе было указано, что в ходе предварительного расследования допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона, а представленные доказательства были оценены односторонне.

Оппозиционер Вячеслав Мальцев Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Трое подсудимых состояли в движении «Артподготовка» (организация признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации), лозунгом которой был: «Не ждем, а готовимся». Лидер «Артподготовки» Вячеслав Мальцев призывал людей выйти на митинг 5 ноября 2017 года, который назвал «революцией» — накануне этой даты господин Мальцев уехал из России. Фигуранты были задержаны 1 ноября 2017 года. В ходе обыска в квартире, которую они снимали, были найдены компоненты для создания «коктейлей Молотова», а именно 13 бутылок из-под лимонада с бензином. Также была найдена канистра и бутылка с растворителем.

«Что объективно подтверждено? За что сидят три ранее не судимых человека? Потому что на балконе нашли 13 бутылок бензина? Скажите, разве у нас есть законодательный акт, запрещающий держать на балконе 13 бутылок бензина?» — обратилась к Верховному суду защитник Елена Маркова.

Защита указала, что обвиняемые не знали о бутылках в квартире, это доказывает тот факт, что все они курили в комнате.

Помимо господ Озерова, Иванова и Дмитриева в квартире также находился Вадим Майоров, который бежал, позже следствие вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против него. По мнению адвокатов, господин Майоров проживал дольше господина Дмитриева в квартире, имел доступ к комнате и мог пронести что угодно.

Подсудимые считают себя невиновными.

Сергей Озеров объяснил свое задержание попыткой запугать людей, которые собирались выходить на митинг 5 ноября:

«Произошла провокация. Считаю, что нас всех оговорили, и себя виновным не считаю». Олег Иванов добавил: «Никакого злого умысла у меня не было, тем более совершать что-то по такой тяжкой статье. Прошу суд разобраться и оправдать».

Адвокат Сергея Озерова Алексей Веселов считает, что протокол осмотра места происшествия от 2 ноября 2017 года в квартире с приложениями и изъятыми в ходе осмотра предметами являются недопустимыми доказательствами, поскольку осмотр был проведен незаконно — без согласия проживающих и без соответствующего постановления суда. «Копия приговора была не подписана всем составом суда,— обратила внимание ВС защитник Елена Маркова.— Значит это не копия. А если сравнить копию с оригиналом, который находится в деле, то видно, что даже текст там расположен по-другому. Это основание для отмены приговора».

Впрочем, судебная коллегия определила приговор Московского окружного военного суда от 22 января 2019 года по отношению к осужденным оставить без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

Кристина Буровникова