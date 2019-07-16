ФНС оспорит отказ в запрете «Моршанскхиммашу» совершать сделки с третьими лицами

Федеральная налоговая служба подала в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд жалобу на определение арбитражного суда Тамбовской области от 24 июня, которым ФНС было отказано в принятии обеспечительных мер в рамках банкротного дела производителя металлических емкостей и теплообменных аппаратов ООО «Завод “Моршанскхиммаш”». К производству жалоба пока не принята. Налоговики хотели запретить юрлицу рассчитываться через «третьих лиц» с кредиторами по текущим платежам, а также по любым платежам с кредиторами, требования которых возникли до начала рассмотрения дела о банкротстве 30 июля 2018 года. Также ФНС хотела запретить получать оплату за выполненные работы на счета иных лиц.

Претензии касаются расчетов «Моршанскхиммаша» через счета московского ООО «Комплектэнерго» — основной структуры одноименной группы Игоря Тихомирова, которая начала работу на мощностях убыточного предприятия, а также через счета тамбовского областного государственного предприятия «Тамбовская управляющая компания» (ТОГУП ТУК), которому сейчас принадлежит юрлицо завода. Расходные операции банкротящегося предприятия по расчетным счетам ранее были приостановлены, напоминают в ФНС: по состоянию на 8 июня 2018 года сумма приостановленных операций составила 61,5 млн руб. Но налоговики установили, что «Комплектэнерго» и ТОГУП ТУК начали выплачивать долги завода через свои счета.

Подробнее о споре — в материале “Ъ-Черноземье” «От “Моршанскхиммаша” отгоняют учредителей».

Олег Мухин