«Многие из глав регионов, идущие на выборы, оказываются в "красной зоне"»

Больше половины губернаторов могут отправиться в отставку в следующем году: у десяти из 16 глав регионов истекают полномочия, и им грозит ротация. Об этом говорится в рейтинге политической устойчивости губернаторов, который представил холдинг «Минченко Консалтинг». В так называемой красной зоне, в частности, находятся глава Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Иркутской области Сергей Левченко. Самые устойчивые позиции — у московского мэра Сергея Собянина, главы Чечни Рамзана Кадырова и губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Результаты исследования ведущий «Коммерсантъ FM» Борис Блохин обсудил с президентом холдинга «Минченко Консалтинг» Евгением Минченко.

— Почему шаткими оказались позиции сразу десяти губернаторов?

— На самом деле, именно у этих руководителей регионов в 2020 году заканчивается срок полномочий. Так, если смотреть по цифрам, то, чтобы мы понимали, самая высокая оценка у Сергея Собянина — 20 баллов — за устойчивость, это самый верх зеленой зоны. Но есть, например, главы, у которых 7 баллов, скажем, это Валерий Радаев в Саратовской области. У Рашида Темрезова в Карачаево-Черкесии вообще 5 баллов за устойчивость, соответственно, если брать нашу формулу, то, вероятность его отставки очень велика.

Интересный момент — многие из глав регионов, которые идут на выборы, в общем-то, тоже оказываются в "красной зоне".

В первую очередь, это относится к тем губернаторам, которые уже проработали свой первый срок и накопили какой-то негатив.

То есть в красной зоне оказались и глава Волгоградской области Андрей Бочаров, Олег Кувшинников в Вологодской области и Владимир Владимиров в Ставропольском крае.

— Актуальна ли еще схема с досрочным уходом губернатора и приходом врио, который и становится основным кандидатом? Или у власти изменилось мнение по этому поводу?

— Я полагаю, что всех, у кого низкие рейтинговые показатели, если только не будет сильного заступничества кого-нибудь из членов «Политбюро 2.0», ждут две точки ротации. Одна из них — это конец осени-начало зимы, ноябрь-декабрь. В это время появится очередной «Георейтинг» Фонда «Общественное мнение», в федеральном центре посмотрят на цифры, и если баланс позитивных и негативных оценок будет плохим, то руководителю региона найдут замену. И следующая точка — это апрельские рейтинги, соответственно, отставки губернаторов пройдут в мае-июне. Может быть, кто-то до этого не дотянет. Но, в принципе, мы же видим, что в этом году большую часть непопулярных глав регионов убрали до момента выборов и поставили новых врио.

— Что касается замены, насколько длинная, скажем так, скамейка запасных игроков? Достаточен ли список кандидатов?

— Да, но вопрос в том, насколько они оказываются эффективными. Потому что, например, из врио губернаторов, которые идут на выборы в этом году, за политический менеджмент по единице по пятибалльной шкале получили руководители Калмыкии Бату Хатиков и Алтайского края Олег Хорохордин. Есть еще два врио губернаторов, у которых «двойки» по пятибалльной шкале — это Александр Беглов в Санкт-Петербурге и Игорь Артамонов в Липецкой области. Последний прославился своим заявлением, что если он проиграет выборы, то не сильно расстроится.

Так что, конечно же, с одной стороны, существуют группы влияния, у которых есть их кадровый резерв и которые лоббируют своих кандидатов на эти позиции. Но, с другой, не все они обладают и умением коммуницировать с людьми, выстраивать отношения с элитами, работать со СМИ и так далее. Но, безусловно, есть те, у кого это получается более или менее успешно. Я бы выделил двух врио губернаторов — это Александр Осипов в Забайкальском крае, у которого максимальная оценка за позиционирование и высокая оценка за политический менеджмент, и Радий Хабиров в Башкортостане, который получил 3 балла — это максимальная оценка — за качество позиционирования и 4 балла по пятибалльной шкале за политический менеджмент.

— Вы сказали, что умение коммуницировать с людьми — один из важных критериев оценки эффективности губернаторов. А как влияет на этот показатель протесты местных жителей? Как социальная напряженность в регионе отражается на процедуре замены губернатора и на выбор кандидата от власти?

— Конечно, если есть постоянный конфликт, то это создает проблемы, в том числе и рейтинговые. Но, к примеру, губернатор с самым высоким на данный момент рейтингом в стране — 83% — Александр Осипов, был назначен в очень депрессивный Забайкальский край с высоким уровнем протестных настроений. Тем не менее, он смог стать для них губернатором надежды и показать, что действительно сопереживает людям, готов с ними взаимодействовать, понимать их боль и принимать быстрые и жесткие решения. Собственно, мы видим и высокие рейтинговые показатели и в плане опросов населения, и с точки зрения оценки качества его работы экспертами.