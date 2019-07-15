Кандидаты в муниципалы оспаривают в суде регистрацию своих конкурентов

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал административные исковые заявления от зарегистрированных кандидатов в депутаты муниципального совета внутригородского МО СПб (МО №78 шестого созыва по избирательному округу №232) Надежды Наскидаевой и Ларисы Умновой. Заявители оспаривают решения ИКМО о регистрации кандидатами в депутаты Андрея Пивоварова и Натальи Грязневич.

Заявления приняты к производству, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что суд также рассмотрит заявления кандидата в муниципалы ИКМО «Звездное».