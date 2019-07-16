В Москве на выделенные полосы пустили социальное такси

В Москве на выделенные для общественного транспорта полосы пустили автомобили социального такси, сообщает агентство «Москва».

Легковые машины соцтакси, перевозящие маломобильных граждан, окрашены в желтый цвет и имеют специальные номера. «В прошлом году служба выполнила больше 95 тыс. индивидуальных заказов. Сегодня легковые машины соцтакси ежедневно совершают свыше 350 выездов, — пояснил гендиректор ГУП 'Мосгортранс' Максим Коновалов. — Проезд по выделенным полосам позволит увеличить скорость транспорта, а также количество выполненных заявок».

Напомним, согласно ПДД, выделенки открыты только для маршрутного транспорта, школьных автобусов и такси. В 2013 году представители мотосообщества просили мэрию Москвы допустить туда байкеров, но получили отказ. ЛДПР предлагала открыть выделенки для общего пользования по ночам, но и эта инициатива не была поддержана. В апреле 2018 года министр энергетики Александр Новак говорил о возможности допуска на выделенки авто, использующих в качестве топлива газ метан. Также в «Сколково» предлагали пустить электромобили на выделенки, но конкретных решений принято в итоге не было.