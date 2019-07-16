Renault отчиталась о падении продаж на 6,7% в первом полугодии

Продажи Renault Groupe по итогам первого полугодия снизились на 6,7%, говорится в отчетности компании. Французский автоконцерн сумел реализовать за этот период 1,94 млн авто по всему миру. Это позволило ему удержать рыночную долю на отметке в 4,4%, так как глобальный автомобильный рынок также сократился — на 7,1%.

Основные потери Renault понесла в Турции (–44,8%) и Аргентине (–50,2%), а также из-за прекращения поставок в Иран летом прошлого года. Во Франции Renault демонстрирует отрицательную динамику продаж наравне со всем рынком (–2,5% по сравнению с прошлым годом).

В России же — втором по величине для компании рынке — рыночная доля концерна выросла до 28,8%. Сокращение продаж в России оказалось менее значительным, чем у всего рынка в целом,— 0,9% против 2,4%. При этом продажи автомобилей LADA выросли в первом полугодии на 2,5%, до 174 тыс. машин, а рыночная доля марки достигла уже 21%.

О ситуации на российском авторынке — в публикации “Ъ” «Продажи машин продолжают снижение».

Кирилл Сарханянц