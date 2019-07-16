Санкт-Петербургской избирательной комиссией отменено 21 решение ИКМО

Петербургский горизбирком отменил 21 решение об отказе регистрировать кандидатов в муниципальные депутаты, которые были вынесены избирательными комиссиями муниципальных образований (ИКМО) «Сампсониевское», «Сосновское», «Полюстрово», «Остров Декабристов», «Введенское», «Литейный округ», «Владимирский».

Как сообщили в горизбиркоме, девять кандидатов были зарегистрированы решениями Санкт-Петербургской избирательной комиссии, по 12 кандидатам приняты решения обязывающие ИКМО зарегистрировать кандидатов, из них шесть кандидатов уже зарегистрированы.

Ранее стало известно, что городская избирательная комиссия Петербурга обязала ИКМО «Московская застава» принять документы, а также зарегистрировать девять кандидатов в муниципальные депутаты от партии «Справедливая Россия».