ГИК восстановил права кандидатов «Справедливой России», ущемленные «Московской заставой»

Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга обязала избирательную комиссию муниципального образования (ИКМО) «Московская застава» принять документы, а также зарегистрировать девять кандидатов в муниципальные депутаты от партии «Справедливая Россия». Части из них не удалось подать документы в необходимые сроки из-за препятствий, созданных комиссией.

ИКМО изменяло сроки работы, нарушая решение ГИК, а также последние три дня приема граждан держала двери закрытыми. Кандидатам, которым сдать бумаги удалось, отказали в регистрации по формальным причинам, которые горизбирком признал неправомерными.

Олег Дилимбетов